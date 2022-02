Gaspare Accetta, CCO Anex Tour, will das Vertrauen zum Vertrieb ausbauen.

Anex Tour, Bucher Reisen und Öger Tours laden rund 30 Top-Reisebüro-Partner zu einem virtuellen Austausch zu Produkt- und Vertriebsthemen ein. Weitere Treffen dieser Art sind geplant.

Die Experten-Runde findet am 3. und 9. März statt. Zum Auftakt des Abends ist eine "lockere Präsentation" geplant und "ausdrücklich ohne Powerpoint-Schlacht", heißt es in der Ankündigung.

Dabei geht es vor allem um das Profil der Marken und zahlreiche Produkte und Destinationen, die in den vergangenen Wochen neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Danach steht ein Austausch zu den Themen Produkt, Vertriebsaktionen und Marketing an.

"Wir sehen dieses Format als Auftakt für eine Experten-Reihe. Denn wir möchten im regelmäßigen Austausch mit unseren Top-Partnern, und damit auch am Puls des Counter-Geschehens sein", sagt Gaspare Accetta, CCO bei Anex Tour.



Die Frage sei: Wo wünschen sich die Partner Produkt- und Serviceverbesserungen? Es gehe darum, Vertrauen auszubauen und an der Nachhaltigkeit der Maßnahmen von Anex Tour zu arbeiten.



Die Marken haben zuletzt ihr Angebot ausgebaut und sind dabei, die Markenprofile zu schärfen. So nahm etwa zuletzt Bucher zusätzliche Hotels auf Mallorca ins Programm, die im Anex-Verbund ausschließlich bei der Last-Minute-Marke gebucht werden können.

Den Ausklang der Treffen bildet eine kulinarische Reise mit der Wein- und Feinkostexpertin Stefania Lettini.





