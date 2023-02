iStockphoto

Die Erdbeben ereigneten sich am Montag an der türkischen-syrischen Grenze, etwa 800 Kilometer entfernt von der wichtigsten Urlaubsregion der Türkei. Touristen sind nicht betroffen.

Jetzt erst recht: Das Corps Touristique und Reisebüros appellieren an die Touristik, Urlauber zu Reisebuchungen in die Türkei zu animieren. Ein Abreißen der Reisen in die Türkei hätte negative Folgen.

