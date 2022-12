FVW Medien Grafik/Assistance Barometer 2022

Problemlöser gewünscht – Zustimmung zu Assistance-Leistungen beim Reiseschutz in Prozent: Angebote der Reise-Assistance haben in den vergangenen Jahren deutlich an Zustimmung gewonnen und erreichen bei Reisenden aktuell Spitzenwerte.

In unsicheren Zeiten gewinnen Assistance-Leistungen von Versicherern bei Reisenden an Bedeutung. Die hohen Zustimmungswerte zum Nutzen solcher Angebote bieten somit Verkaufsargumente.

