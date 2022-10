Die Voigt Seereisen-Agentur hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnen lassen. Als vorläufiger Insolvenzverwalter agiert Markus Janca von der Kanzlei Take Maracke & Partner.

Die Voigt Seereisen-Agentur hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnen lassen. Als vorläufiger Insolvenzverwalter agiert Markus Janca von der Kanzlei Take Maracke & Partner. Die Voigt Seereisen-Agentur GmbH in Lübeck hat Insolvenzantrag