Talk-Runde auf den Counter Days auf Mallorca: Reale und virtuelle Events gehören inzwischen zum redaktionellen Alltag.

Wie kommen unser Magazin, unsere Newsletter, unsere Website fvw.de und unsere vielen realen und virtuellen Events an? Wie können wir uns verbessern, welche Anregungen haben unsere Leserinnen und Leser? Dies wollen wir mit einer Befragung herausfinden.

Marktforscher Innolink kontaktiert Leser

FVW Medien hat in der Krise mit dem Zusammenschluss von fvw und TravelTalk die Kräfte gebündelt und mit unseren vielen Webinaren, den E-Learnings, dem virtuellen Kongress und den Counter Days – sowohl virtuell als auch kürzlich real auf Mallorca – viele neue Informationsangebote geschaffen, die speziell auch den Reisevertrieb ansprechen.Nun wollen wir schauen, wie wir unser Angebot verbessern und die Erwartungen unserer Leserinnen und Leser noch besser erfüllen können. In dieser Woche startet deshalb eine groß angelegte Leser-Strukturanalyse.Um repräsentative und neutrale Ergebnisse zu erhalten, haben wir das Marktforschungsinstitut Innolink mit Sitz in Bamberg beauftragt. Die Antworten werden ausschließlich anonymisiert und in Gruppen zusammengefasst ausgewertet, sodass ein Rückschluss auf einzelne Personen nicht möglich ist.Wir würden uns freuen, wenn Sie an der Umfrage teilnehmen, falls Sie von Innolink kontaktiert werden. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ein Einkaufsgutschein von 50 Euro bei Amazon verlost. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!