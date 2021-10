Die Lust zu reisen nimmt bei vielen wieder zu.

Die Zahl der Deutschen, die 2022 verreisen wollen, ist einer Studie von Technologie-Anbieter Amadeus zufolge hoch: 81 Prozent haben demnach entsprechende Pläne. Vor Buchungen schrecken sie aber wegen verwirrender Reiseregeln oftmals noch zurück.

Amadeus hat für die Studie insgesamt 9074 Verbrauchern in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Russland, Singapur, Spanien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten befragen lassen. Hoffen darf demnach das Geschäftsreisesegement: Jeder zweite Befragte weltweit geht davon aus, noch in diesem Jahr eine Geschäftsreise per Flugzeug anzutreten. In Deutschland, wo 1000 Menschen befragt wurden, machten immerhin 43 Prozent der Befragten eine solche Aussage.



Doch auch die Lust auf Privatreisen ist groß. Eine Hemmschwelle scheinen aber nach wie vor die unterschiedlichen Reiseregeln für die verschiedenen Länder zu sein. 35 Prozent gaben an, dass die derzeitigen internationalen Richtlinien darüber, wohin und wie man reist, verwirrend sind, was sie davon abhält, Geschäfts- und/oder Urlaubsreisen zu buchen.Die größte Sorge der deutschen Reisenden ist, in die Selbstisolierung beziehungsweise Quarantäne vor und nach der Reise zu geraten. 39 Prozent äußerten solche Ängste. Auch die Angst vor Last-Minute-Stornierungen wegen kurzfristiger Änderungen von Reisebeschränkungen ist mit 38 Prozent groß. Dass die Buchenden dann auf ihren Kosten sitzen bleiben, fürchten ebenfalls 37 Prozent der Befragten. Ohne Sorge reisen der Studie zufolge derzeit nur vier Prozent der Befragten.Womit die Reisenden keine Probleme haben, ist, ihre Gesundheitsdaten weiterzugeben und dabei auf Technik-Lösungen zurückzugreifen. Auf die Frage nach der Bereitschaft, persönliche Gesundheitsdaten zu teilen, zeigen die Umfrageergebnisse, dass 93 Prozent der Reisenden weltweit damit keine Probleme haben. In Deutschland liegt der Wert mit 91 Prozent etwas unter dem weltweiten Durchschnitt. Dabei sind 70 Prozent der deutschen Reisenden eher bereit, digitale Gesundheitsdaten für internationale Reisen als für Inlandsreisen (43 Prozent) zu teilen. Für Ausflüge und Aktivitäten würden 30 Prozent der deutschen Reisenden ihre digitalen Daten im Urlaub weitergeben.Auf Geschäftsreisen sind die Befragten offener: Hier geben 52 Prozent der Befragten in Deutschland an, ihre Gesundheitsdaten für den Besuch einer Konferenz oder Veranstaltung zur Verfügung zu stellen.Amadeus hat darüber hinaus abgefragt, welche Technologie das Vertrauen in das Reisen wieder erhöhen würde. 42 Prozent der Befragten wünschen sich demnach automatisierte und flexible Stornierungsrichtlinien. 41 Prozent würden es begrüßen, während der Reise automatisch Benachrichtigungen und Warnungen zu erhalten. 40 Prozent fänden zudem eine App zur Speicherung der digitalen Gesundheitsdaten sinnvoll.