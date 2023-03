Getty Images/MikeLaptev

Am 16. März 2023 keine Flüge von und nach Griechenland

Wegen eines landesweiten 24-stündigen Streiks verschiedener griechischer Gewerkschaften fallen am Donnerstag alle Flüge von und nach Griechenland aus.

Auch die Fluglotsen treten in den Ausstand, wie ihre Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Der Streik beginnt in der Nacht zum Donnerstag um 00.01 Uhr O