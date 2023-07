Ratehawk hat für den 20. Juli in Zusammenarbeit mit Dubai Tourism ein Webinar aufgelegt, um Expis spannende Insights zum Emirat zu liefern.

Dubais Strände gelten als legendär und Reisende haben diesen Sommer sehr viele Optionen. Einige Beispiele: Das JA Ocean View Hotel, direkt gegenüber von The Beach at JBR, bietet 30 Prozent Rabatt auf Buchungen und lässt Kinder unter 13 Jahren kostenlos übernachten, speisen und spielen.



Ebenfalls in der Nähe von JBR gibt es Angebote im Mövenpick Hotel Jumeirah Beach, im Amwaj Rotana und im Habtoor Grand Resort, das außerdem Freikarten für La Perle sowie Essensguthaben anbietet.

Atlantis, The Palm ist vor allem als eines der begehrtesten Familienhotels in Dubai bekannt, mit dem Aquaventure-Waterpark, dem Lost Chambers Aquarium und vielem mehr. Auch hier dürfen Kinder in diesem Sommer kostenlos übernachten.

Hier können Sie sich für das Webinar anmelden.



