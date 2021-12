Holidaycheck 2019

Wirbt für die Impfung gegen Covid-19: Georg Ziegler, Director Brand, Content und Community bei Holidaycheck.

Holidaycheck beteiligt sich an einer Kampagne von gut 150 Unternehmen, in der diese für eine Impfung gegen Covid-19 werben. Je mehr Menschen sich impfen ließen, umso größer seien die Chancen auf einen unbeschwerten Urlaub, so Holidaycheck-Manager Ziegler