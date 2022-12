FVW Medien/HMJ

Galeria Reisebüros waren ebenso wie die Warenhäuser von den Schließungen während der Corona-Pandemie betroffen.

Der insolvente Warenhausfilialist will deutlich mehr Filialen dichtmachen als erwartet. Das berichtet die wie fvw|TravelTalk in der dfv Mediengruppe erscheinende "Lebensmittel Zeitung". Unklar ist, was das für die Reisebüros in den betroffenen Häusern bedeutet.

