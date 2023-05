FVW Medien

Welche Auswirkungen hat der RTK/FTI-Datenskandal auf die Branche? Darum geht es in der Diskussionsrunde von fvw|TravelTalk am 9. Mai, 15 Uhr.

RTK hat Umsatzdaten tausender Reisebüros an FTI weitergeleitet. Was sind die rechtlichen Folgen? Wie wirkt sich der Datenskandal auf die Touristik aus? Das ist Thema am 9. Mai, 15 Uhr, auf dem Counter Place.

Die Datenaffäre ist noch längst nicht aufgeklärt. Klar ist jedoch: RTK hat Umsatzdaten von tausenden Reisebüros an FTI weitergelei