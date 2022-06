fvw | TravelTalk

In unserer nächsten fvw|TravelTalk Mittendrin Sendung streamen wir live vom Hamburger Flughafen am ersten Tag der Sommerferien in der Hansestadt: 7. Juli, 9 Uhr, auf dem Counter Place.

Das Flugchaos reißt nicht ab, und die Touristik befürchtet Schlimmeres, wenn erst die Ferien beginnen. Wie läuft es also am Flughafen am ersten Ferientag? Darüber berichten wir live vom Hamburger Airport in unserem Format "fvw|TravelTalk Mittendrin" am 7.