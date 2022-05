Die Titelseite der Jubiläumsausgabe: Leserinnen und Leser formten bei einer Reise nach Korfu eine 50.

Der Hamburger Verlag FVW Medien, in dem fvw|TravelTalk erscheint, wurde vor 50 Jahren gegründet. Die aktuelle Ausgabe des Magazins enthält viele ungewöhnliche Interviews und Geschichten mit Blick nach vorn und zurück.

FVW Medien

Redaktionskonferenz Ende der 90-er Jahre in Hamburg.

FVW Medien

Seit 1999 arbeitet FVW Medien in einem ehemaligen Industriebetrieb, hier eine Redaktionkonferenz.

Ende der 1960er Jahre: Die Deutschen entdecken die Flugpauschalreise, Neckermann Reisen mischt den Markt auf, fünf Veranstalter fusionieren zur TUI. In dieser Zeit kommt mit der "Fremdenverkehrswirtschaft", deren sperriger und für Touristiker im Ausland unaussprechlicher Name von Chefredakteur Dieter Niedecken schon bald auf "fvw" verkürzt wird, eine neue Fachzeitung auf den Markt, zunächst als Beilage für eine Verkehrszeitung.Fünf Jahre später, 1972, macht Dieter Niedecken sich in Hamburg mit einem Verlag selbstständig, in dem er die fvw herausgibt. Nach seinem frühen Tod im Jahr 1994 führen seine Frau Hannelore und seine Tochter Ines Niedecken das Familienunternehmen erfolgreich fort. Seit 2013 gehört FVW Medien zur dfv Mediengruppe in Frankfurt, mit einem Umsatz von rund 110 Mio. Euro und mehr als 80 Fachpublikationen – darunter etwa Lebensmittelzeitung, Horizont, Textilwirtschaft und AHGZ – einer der größten Fachverlagen.Seit der Unternehmensgründung ist viel passiert, aber die fvw, seit 2021 vereint mit ihrem Schwestermagazin TravelTalk, hat die Position als führendes Fachmedium für die deutsche Reisebranche behauptet. Die Pandemie war auch für FVW Medien nicht einfach. Aber dank der Unterstützung des Gesellschafters dfv Mediengruppe, einem starken Ausbau der digitalen Reichweite und mit Innovationen wie der neuen Reisebüro-Plattform Counter Place ist der Verlag gut durch die Krise gekommen und startet in diesem Jahr voll durch.Die am Freitag erschienene Ausgabe zum 50. Jubiläum von FVW Medien, die seit Mittwoch bereits als E-Paper in digitaler Form vorliegt, ist anders als die übliche fvw|TravelTalk. So lesen Sie sehr unterschiedliche Interviews mit Johannes Zurnieden (Phoenix Reisen), Ralf Usbeck (Chain4Travel), Antje Monshausen (Tourism Watch) und Pop-Sänger Sasha.Sie finden in der Ausgabe auch Porträts von Firmen, die in diesem Jahr ebenfalls 50 Jahre alt werden. Oder die Sicht von jungen Touristikern, wie diese sich ihren Beruf vorstellen, wenn sie einst selbst 50 Jahre alt sind.In der Titelgeschichte lesen Sie, wie Schauinsland-Reisen-Chef Gerald Kassner in seinem Familienunternehmen den Generationswechsel angeht.Außerdem finden Sie Berichte von dem mit dem DRV veranstalteten Destination Forum Tunesien und vom fvw | TravelTalk Workshop Griechenland.Das Team von FVW Medien bedankt sich bei allen Leserinnen und Lesern, die den Publikationen – ob Print und/oder Online – in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Treue gehalten haben. Der Dank geht auch an die Sales-Kunden: Viele Unternehmen und Organisationen gratulieren in der Jubiläumsausgabe zum runden Geburtstag. 20 Prozent der Anzeigenerlöse der Ausgabe spendet FVW Medien für die Ukraine-Hilfe des Aktionsbündnisses "Deutschland hilft'". Hier ist ein ansehnlicher Betrag zusammengekommen.