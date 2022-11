E-hoi

Detlev Schäferjohann ist CEO der E-hoi-Gruppe.

Das Kreuzfahrt-Portal E-hoi gewährt allen festangestellten Mitarbeiter in Vollzeit die volle Inflationsausgleichsprämie.

Das Kreuzfahrt-Portal E-hoi gewährt allen festangestellten Mitarbeiter in Vollzeit die volle Inflationsausgleichsprämie. Die E-hoi GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main hat sich entschlossen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Bewältigung der derzeitige