Die Reisebüros von TUI Travelstar kommen im Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre in Radebeul zu einem Managementtag und Best-Practice-Treffen zusammen.

Wegen der Pandemie musste das Treffen der Kooperationspartner mehrmals verschoben werden. Jetzt soll er vom 3. bis 5. Juni in Radebeul stattfinden. Dabei geht es auch um "Zeitdiebe am Counter".

Für das Treffen im Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre in Radebeul verspricht der Verbund den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Workshops, darunter zu den Themen "Gesund am Arbeitsplatz oder "Wie identifiziere und reduziere ich Zeitdiebe am Counter".

Geschäftsführer Lars Helmreich sagt: "Der Krieg in der Ukraine überschattet momentan alles. Dennoch wollen wir im Rahmen des Möglichen versuchen, in unsere gemeinsame Arbeit wieder etwas Normalität zu bringen und trotz allem den Blick nach vorne zu richten."

Die Anmeldung erfolgt über diese Website: www.tui-travelstar-jahrestagung.de. Es werden die vor Ort zum Zeitpunkt der Tagung gültigen Gesundheitsregeln angewandt.



An gleicher Stelle treffen sich am 2. und 3. Juni bereits die Qualitäts-Star-Partner zum Best-practice-Treffen.



