Die virtuellen Counter Days werden aus dem Studio in der Hamburger Redaktion übertragen.

Schon morgen starten die Counter Days von fvw|TravelTalk. Mehr als 170 Partner präsentieren sich, 20 Talks liefern Tipps und Hintergründe und rund 30 Webinare machen Expedienten fit für die Reise-Highlights des Jahres. Jetzt kostenlos anmelden!

Das Reisegeschäft zieht an – die Menschen wollen wieder die Welt erleben. Pünktlich zum Neustart veranstaltet fvw|TravelTalk das erste große Event der Reisebranche des Jahres: Bei den virtuellen Counter Days am 22. und 23. Februar können Reiseprofis ihr Wissen rundum auffrischen.



Ob Neues aus den Destinationen, heiße Produkt-News, Webinare, hilfreiche Tipps für den Verkauf oder Networking mit Leistungsträgern und anderen Reiseverkäufern: Die virtuellen Counter Days bieten alles auf einer Plattform. Registrieren Sie sich jetzt für das Event – die Teilnahme ist gratis! Und es gibt reichlich Preise zu gewinnen.

Das steckt hinter dem Event

Die virtuellen Counter Days von fvw|TravelTalk haben sich während der Corona-Pandemie als digitales Groß-Event in der Touristik etabliert. Warum es viele so überzeugt? Auch weil die Bedienung der Plattform kinderleicht ist.

Diese Aussteller sind dabei

Es ist eine Premiere: Erstmals finden Besucherinnen und Besucher bei den virtuellen Counter Days eine komplette Halle, in der sich nordische Destinationen und Partner präsentieren. Vertreten ist dort neben Dänemark, Estland, Finnland und Norwegen auch die Reederei Havila, die seit 2021 vier Routen durch norwegische Gewässer bedient. Darüber hinaus sind aber auch andere Destinationen mit Hallen vertreten. Der Teilnehmerrekord gehört Teneriffa. Allein in dieser Halle finden sich 25 Aussteller. Die Kanaren sind zudem mit einer kompletten Gran-Canaria-Halle dabei. Auch eine Spanien-Halle mit Ständen von Ibiza, Barcelona, Katalonien und Andalusien gibt es. Weitere Aussteller aus europäischen Ländern sind auch in den Hallen Griechenland, Türkei und Slowenien zu finden. Viele Stände von Regionen und Städten aus Italien, Österreich, Kroatien und der Slowakei präsentieren sich in der Europa-Halle.

Weitere Partner finden sich aber auch aus anderen Regionen der Welt. USA und Kanada sind mit je einer solchen Premium-Präsentation vertreten. Zudem erwarten die Besucher eine Karibik/Lateinamerika-Halle, eine Halle Asien/Ozeanien/Indischer Ozean sowie eine Golfstaaten-Halle. Die Hallen wurden aber auch nach Themen zusammengestellt: So gibt es eine Halle für Kreuzfahrten sowie eine für Veranstalter und Dienstleister. In Letzterer finden sich Aussteller wie Best Fewo, Eurowings Discover, Feuer und Eis, Jade Hochschule, Onlineweg Touristik, Solamento, Troll Tours, Traveleague und Travelista. Wer keine Präsenz in einer Halle gebucht hat, präsentiert sich an spannenden Einzelständen. Dazu gehören unter anderem Curaçao, die Seychellen, Barbados, die Bahamas, Nicaragua, Japan und Katar. Die Welt trifft sich bei fvw|TravelTalk. Die virtuellen Counter Days bieten die Chance, kostenfrei dabei zu sein.

Das bietet unser Counter TV

Mehr als 170 Partner haben sich zu dem Event angemeldet. Sie präsentieren sich an virtuellen Ständen, die Besucher können aus mehr als 30 Webinaren auswählen. Die Aussteller kommen aus allen Bereichen der Touristik.Mit dabei sind folgende Partner: Türkei, Slowenien, USA, Neuseeland, Norwegen, FTI, Aida, TUI Cruises, Robinson, Aldiana, Grecotel, Paloma Hotels, Rotana Hotels und Disneyland Paris.Begleitet wird das Event von einem Live-Stream mit interessanten Talks zu den brandheißen Themen des Vertriebs. Ob Tipps für den Verkauf von Kreuzfahrten, Fachkräftemangel oder mobiler Vertrieb: Die fvw|TravelTalk-Redaktion hat ein spannendes Programm zusammengestellt – mit vielen Talk-Gästen vom Counter für den Counter. Hinzukommen Formate wie "Motivationskick am Morgen" oder "Ein Absacker mit …", in denen wir Menschen aus der Touristik und ihren Umgang mit der Pandemie in den Fokus rücken.

Die Anmeldung ist kostenfrei









So funktioniert die Plattform

Neugierig geworden? Dann jetzt unter folgendem Link anmelden:Für die Registrierung auf der Plattform sind nur wenige Angaben notwendig sowie eine Bestätigung der Anmeldung per Klick aus einer anschließend versandten E-Mail heraus. Die Plattform ist live geschaltet. Dann können sich alle Besucher nach Herzenslust auf ihr tummeln. Um an den Event-Tagen auf die Plattform zu gelangen, kann man über fvw.de oder direkt über den Link online-counterdays.fvw.de gehen. Alle Registrierten erhalten aber auch an beiden Tagen vorab E-Mails mit einem Link.Wer sich einloggt, landet zunächst in der Lobby. Mitarbeiter von fvw|TravelTalk finden Sie am Infostand. Ist der Punkt unter dem Foto eines unserer Mitarbeiter rot, befindet er sich gerade im Gespräch. Ist er grün, können Sie unten rechts im Bild das Icon für die Chat-Funktion nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Dasselbe Prinzip gilt für die virtuellen Stände.

Am linken Rand ist die Menüleiste mit allen Hauptfunktionen der Plattform zu sehen. Klicken Sie gern auf alles drauf und machen Sie sich vertraut mit den unterschiedlichen Menüpunkten – Sie können nichts falsch machen.

Wählen Sie etwa den Menüpunkt "Aussteller", können Sie alle Partner suchen, indem Sie deren Namen im Suchschlitz eingeben. Eine verkürzte Suchoption bietet "Quick Navi". Zu den Neuheiten gehört diesmal der Menüpunkt "Produkte und Gewinne", unter dem sich Reisepreise finden, die Messebesucher gewinnen können. Dutzende Gewinne haben die Aussteller bereitgestellt.

Wichtig auf der Event-Plattform ist auch der Button unten rechts im Bildschirm. Damit lassen sich Chat-Funktion und Videotelefonie starten, nachdem Sie an einen Stand herangetreten sind. Außerdem können Sie Visitenkarten austauschen. Ganz neu bei den virtuellen Counter Days: Es gibt diesmal ein Teilnehmerregister, in dem man alle Besucher findet. So können Sie auch untereinander Kontakt aufnehmen – und optimal networken.



