Wie verändert Künstliche Intelligenz Produkte und Prozesse? Wie geht es bei der Nachhaltigkeit wirklich voran? Wie gestaltet sich die künftige Zusammenarbeit zwischen Veranstaltern und Vertriebsverbunden? Für den fvw|TravelTalk Kongress sind nun 150 Frühbucher-Tickets verfügbar.

Im Topkapi Palace: Vom fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya

1 / 24 Der fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya findet im Swandor Topkapi Palace statt. (Foto: Christian Wyrwa) 1 von 24 Teilen 2 / 24 Tom Fecke, Regional Director Central & Eastern Europe Sabre, begrüßte die Gäste zusammen mit Ingo Becker und Klaus Hildebrandt von fvw|TravelTalk zu dem von Sabre gesponserten Get-together am Ankunftstag im Swandor Topkapi Palace. (Foto: Christian Wyrwa) 2 von 24 Teilen 3 / 24 IT-Vordenker Ralf Usbeck, CEO von Peakwork und Chain4Travel, beim Get-together. (Foto: Christian Wyrwa) 3 von 24 Teilen 4 / 24 Karlheinz Kögel (HLX Touristik) und Klaus Hildebrandt im Gespräch im Verlauf des Get-together. (Foto: Christian Wyrwa) 4 von 24 Teilen 5 / 24 Ralf Usbeck, Thomas Ellerbeck (TUI), Stefan Baumert (TUI) und Ingo Burmester (DER Touristik) beim Get-together-Fotoshooting. (Foto: Christian Wyrwa) 5 von 24 Teilen 6 / 24 Stimmungsvolle Atmosphäre beim Get-together. (Foto: Christian Wyrwa) 6 von 24 Teilen 7 / 24 Ingo Becker, Geschäftsführer von FVW Medien, im Gespräch mit Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer des DRV. (Foto: Christian Wyrwa Christian Wyrwa) 7 von 24 Teilen 8 / 24 fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt eröffnete am 3. November 2 den offiziellen Teil des fvw|TravelTalk-Kongresses in Antalya. (Foto: Christian Wyrwa) 8 von 24 Teilen 9 / 24 DRV-Präsident Norbert Fiebig und der türkische Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy. (Foto: Christian Wyrwa) 9 von 24 Teilen 10 / 24 Die fvw|TravelTalk-Chefreporterin Rita Münck im Gespräch mit DRV-Präsident Norbert Fiebig und Ingo Becker (Foto: Christian Wyrwa) 10 von 24 Teilen 11 / 24 Detlef Altmann ( Willy Scharnow-Stiftung) gemeinsam mit Norbert Fiebig und RTK-Chef Thomas Bösl. (Foto: Christian Wyrwa) 11 von 24 Teilen 12 / 24 Erkan Yağcı, Präsident des Hotelverbands der Region Antalya (Aktob). (Foto: Christian Wyrwa) 12 von 24 Teilen 13 / 24 400 Gäste nehmen am fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya teil. 280 kamen aus Deutschland. (Foto: Christian Wyrwa) 13 von 24 Teilen 14 / 24 Der Vorstandsvorsitzende der TUI Group, Sebastian Ebel, zum Auftakt des Kongresses. (Foto: Christian Wyrwa) 14 von 24 Teilen 15 / 24 Kongress-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zollen den Redebeiträgen Beifall. (Foto: Christian Wyrwa) 15 von 24 Teilen 16 / 24 Stefan Baumert und weitere Touristiker (Foto: Christian Wyrwa) 16 von 24 Teilen 17 / 24 Georg Welbers (Alltours) antwortet Klaus Hildebrandt in einer Veranstalter-Diskussion.. (Foto: Christian Wyrwa) 17 von 24 Teilen 18 / 24 Ingo Burmester (CEO DER Touristik Central Europe), Stefan Baumert (CEO TUI Central Europe), Ralph Schiller (CEO FTI Group), Gerald Kassner (CEO Schauinsland-Reisen) und Georg Welbers (Geschäftsführer (Foto: Christian Wyrwa) 18 von 24 Teilen 19 / 24 Jens Bischof (CEO Eurowings), Max Kownatzki (CEO Sun Express), Heike Birlenbach (Senior Vice President Customer Experience Lufthansa) und Ralph Beisel (Managing Director ADV) diskutieren mit Rita Münck (fvw|TravelTalk). (Foto: Christian Wyrwa) 19 von 24 Teilen 20 / 24 Die fvw|TravelTalk-Chefreporterin Rita Münck (Foto: Christian Wyrwa) 20 von 24 Teilen 21 / 24 Laura Meyer (CEO Hotelplan Group) stellt sich den Fragen von Klaus Hildebrandt. (Foto: Christian Wyrwa) 21 von 24 Teilen 22 / 24 Ingo Burmester, Stefan Baumert, Ralph Schiller, Georg Welbers und Gerald Kassner (Foto: Christian Wyrwa) 22 von 24 Teilen 23 / 24 Ralph Schiller und Gerald Kassner (Foto: Christian Wyrwa) 23 von 24 Teilen 24 / 24 Sururi Çorabatır, Präsident des türkischen Hotelverbands Türofed, stellt eine Frage an die Diskutanten. (Foto: Christian Wyrwa) 24 von 24 Teilen

Der fvw|TravelTalk Kongress, der in diesem Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum feiert, ist der Treffpunkt der Entscheider der Reisebranche. Nachdem er im vergangenen Jahr erstmals im Ausland stattfand – an der Türkischen Riviera –, ist diesmal Valencia vom 20. bis 23. September der Tagungsort.Die Registrierung ist geöffnet. Angeboten werden 150 Frühbucher-Tickets für 449 statt 499 Euro pro Ticket. Das Ticket inkludiert den Zutritt zum Kongress, alle Ausflüge vor Ort sowie die Abendveranstaltungen. Flüge zum Sonderpreis gibt es mit Lufthansa und Eurowings ab Frankfurt, München und Düsseldorf, die Anreise kann aber auch individuell organisiert werden.Beim Kongress geht es unter anderem um folgende Themen:: Welche Chancen und Risiken bergen Chat GPT und Co? Was bedeuten die neuen Tools für die Produktdarstellung, die Kundenkommunikation und den Personaleinsatz?Nachhaltiges Reisen und Umweltschutz im Urlaub – was geht wirklich voran? Und ist klimaneutrales Fliegen in absehbarer Zukunft möglich?Wie Travel-Tech-Anbieter Rundreisen revolutionieren wollen und was das für die Reisebüros bedeutet.Wie verändern die Turbulenzen um die QTA und der wachsende Marktanteil der Portale das Zusammenspiel beim Reiseverkauf?Mit nachhaltigem Reisen Maßstäbe setzen und beliebtestes Reiseziel der Deutschen bleiben – die Pläne dahinter.Zusätzlich gibt es Masterclasses und Deep Dive Sessions, in denen bestimmte Themen, etwa aus der Travel Technology, vertieft werden. Und natürlich ist viel Zeit für Networking, etwa bei den Abendveranstaltungen in Valencia.Wie im Vorjahr werden neben deutschen Touristikern Vertreter von Leistungsträgern und Hoteliers aus der Destination teilnehmen, darunter Entscheider von den Balearen und Kanaren. Zudem gibt es vor allem auf Mallorca eine sehr lebendige Travel-Tech-Szene, die sich mit der deutschen Branche vernetzen will.