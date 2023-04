Ja, nein, vielleicht? Das Thema Beratungsgebühr ist umstritten. Am 2. Mai um 11 Uhr ist es Thema in einer Sendung auf dem Counter Place.

Entgelt ja oder nein? Die Frage wird in Reisebüros heiß diskutiert. Im Video-Format "Tipps für den Joballtag" erklärt Coach Peter Aschenbrenner worauf Reisebüros unbedingt achten sollten. Außerdem erzählen die Reiseprofis Maike Karow und Sandra Grün, warum sie nie wieder ohne arbeiten würden. Jetzt anmelden für den 2. Mai um 11 Uhr auf dem Counter Place.

Es ist unter Reisebüros ein umstrittenes Thema – die Beratungsgebühr. Die Reisebüros, die sie erheben, stehen voll dahinter, aber es gibt auch viele Kritiker des Engelts, das der stationäre Vertrieb unter anderem für die reine Beratung oder die Zusammenstellung von Reisen erhebt.



Tipps live vom Reisebüro-Coach

Das Reisebüro Jordan Reisen und Meer im baden-württembergischen Asperg hat die Beratungsgebühr erfolgreich umgesetzt. Reiseverkäuferin Sandra Grün sagt sogar: "Wir haben seit der Einführung mehr Kunden dazugewonnen als verloren". Was genau dahinter steckt, verrät sie fvw|TravelTalk-Redakteurin Rabea Fieguth in der 35-minütigen Sendung auf dem Counter Place.Auch Maike Karow, Büroleitung des Reiseland-Reisebüros in Hamburg-Niendorf, steht voll hinter der Beratungsgebühr. Sie sagt: "Der Kunde kann entscheiden, wie viel Mühe ich mir mache." Ein ganz klarer Pluspunkt für die Reiseexpertin? Die größere Verbindlichkeit. In "Tipps für den Joballtag" erzählt Karow von ihren Erfahrungen mit Kunden und deren Reaktionen.Auch Peter Aschenbrenner ist live im Studio in Hamburg. Als Reisebüro-Coach unterstützt er Agenturen bei der Einführung eines Entgelts und hat wichtige Do's und Don'ts im Gepäck, die Reisebüros beim Thema Beratungsgebühr unbedingt beachten sollten. Hier geht's zur Anmeldung für die Sendung "Tipps für den Joballtag: Beratungsgebühr" am 2. Mai um 11 Uhr.