TUI

Der designierte TUI-CEO Sebastian Ebel tritt auf dem fvw|TravelKongress in Antalya erstmals in seiner neuen Rolle in der Branche auf.

Mit Sebastian Ebel, der im Oktober den Vorstandsvorsitz der TUI Group übernimmt, ist ein erster prominenter Redner für den Kongress in Antalya bestätigt. Er wird sich im Live-Interview zu seinen Plänen äußern. Auch weitere Programmpunkte stehen nun fest.