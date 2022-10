Im Swandor Topkapi Resort findet der Kongress statt, dort sind auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer untergebracht.

Der Trend zur Kurzfristbuchung zeigt sich auch im B2B-Geschäft. Die Teilnahme am fvw|TravelTalk Kongress Anfang November in Antalya ist weiter möglich. Allerdings muss der Flug selbst gebucht werden.

Abende im Lara Barut und bei Paloma Hotels

Programm: Tag 1 (Donnerstag, 3. November) Hauptbühne

Uhrzeit Thema 08:30 Registrierung und Kaffee 09:00 Begrüßung und Einführung

FVW Medien und Grußworte aus der türkischen Reisebranche 09:30 Die touristische Zukunft der Türkei

Rede und Q&A mit Mehmet Ersoy, Minister für Kultur und Tourismus der Türkei 10:00 Wohin steuert Europas größter Touristik-Konzern?

Sebastian Ebel, Vorstandsvorsitzender TUI Group, im Interview mit Chefredakteur Klaus Hildebrandt. 10:30 Big Picture – Welche Kräfte und Megatrends unsere Zukunft gestalten

Andreas Steinle, Geschäftsführer Zukunftsinstitut Workshop 11:00 CEO-Panel: Kostenexplosion, Corona-Auswirkungen, Strukturveränderungen:

Wohin steuert die Touristik im Jahr 2023 und danach?

Ingo Burmester, CEO Central Europe, DER Touristik

Ralph Schiller, CEO FTI Group

Stefan Baumert, CEO TUI Central Europe

Gerald Kassner, Geschäftsführer Schauinsland-Reisen

Georg Welbers, Geschäftsführer Alltours

Moderation: Klaus Hildebrandt (fvw|TravelTalk) 11:45 Aviation-Panel: Herausforderungen, wohin man schaut - Wie will die Luftfahrt die Zukunft meistern?

Max Kownatzki, CEO Sun Express

Heike Birlenbach, Senior Vice President Customer Experience Lufthansa Group

Jens Bischof, CEO Eurowings

Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer Flughafen-Verband ADV

Moderation: Rita Münck, Chefreporterin fvw|TavelTalk 12:30 Nachhaltigkeit: Warum die Reisebranche ihrer Verantwortung viel stärker gerecht werden muss

Sören Hartmann, Touristik-Vorstand Rewe Group und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft 13:00 Mittagspause 14:30 Vertriebspanel: KI, Social Media, Chatbots – Wie fit ist der Vertrieb für den Kunden der Zukunft?

Thomas Bösl, Geschäftsführer RTK und Sprecher QTA

Dominik Faber, Geschäftsführer Reise Check24

Ute Dallmeier, Geschäftsführerin LCC Niederrhein

Markus Orth, Geschäftsführer Lufthansa City Center

Moderation: Rita Münck (fvw|TavelTalk) 15:15 Medien, Banking und jetzt CEO eines europäischen Reisunternehmens:

Was die Touristik von anderen Branchen lernen kann – und umgekehrt

Live-Talk mit Laura Meyer, CEO Hotelplan Group 15:45 Kaffeepause / Networking 16:15 Talentwettbewerb Top unter 30: Wie der Nachwuchs die Touristik aufmischen will

Talk und Präsentation der Gewinner

16:45 Die Potenziale der Blockchain-Technik: Das neue Betriebssystem der Touristik?

Ralf Usbeck, CEO Chain4Travel und Peakwork 17:15 How Travel Technology shapes the Business of the Future

Traci L. Mercer, Senior Vice President Leisure Travel, Sabre

Programm Tag 2 (4. November): Deep-Dive-Sessions und Masterclasses

Uhrzeit Deep-Dive-Sessions und Masterclasses

9:00 Blockchain: So funktioniert die Technik in der touristischen Praxis

Anke Hsu, Head of Business Development, Chain4Travel 10:00 Aktiv- und Kulturreisen in der Türkei: Die Potenziale abseits von Sonne und Strand

Esra Güler, Director, Türkiye Tourism Promotion and Development Agency

Deniz Ugur, Geschäftsführer Bentour Reisen

Altan Tarakci, Head of Yield & Product, Öger Tours

Önder Sancarbarlaz, Reisebüro Sancarbalaz Tours und DRV-Arbeitsgruppe Kulturtourismus 10:45 Kaffeepause / Networking 11:30 Augmented Reality: Neue Vermarktungschancen für Destinationen und Tourismus-Anbieter

Jerome Güls, Berater im Bereich Digitalisierung und Teilhaber von Yona 11:30 Masterclass Die Herausforderungen der Ferienhotellerie – und wie Iberostar sie angeht Talk mit Finn Ackermann, Executive Vice President Commercial, Iberostar 12:15 Metaverse: So kann die Touristik die neue virtuelle Welt nutzen

Professor Armin Brysch, Fakultät Tourismus-Management, Hochschule Kempten 12:15 Masterclass Lifestyle und Markenbildung für Resorts – wie Paloma Hotels sich differenzieren Talk mit Başak Erel, Chief Commercial Officer

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu fvw|TravelTalk Kongress in Antalya Welche Megatrends unsere Zukunft gestalten

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Das für den Kongress reservierte Flugkontingent von Sponsor Sun Express ist weitgehend aufgebraucht. Wer aber kurzentschlossen an dem führenden Fachkongress für die Entscheiderinnen und Entscheider der deutschen Touristik teilnehmen möchte, kann weiter unter diesem Link das Kongress-Paket buchen, muss nur den Flug mit Sun Express oder einer anderen Airline selbst buchen.Das Kongress-Paket für 590 Euro (plus Mehrwertsteuer) enthält den Eintritt für den Kongress, ein Einzelzimmer im Tagungshotel Topkapi Resort mit All-Inclusive sowie die Teilnahme an den drei Abendveranstaltungen und Ausflügen.Neben hochkarätigen Speakern und zukunftsgerichteten Themen – von der Entwicklung der Touristik und des Vertriebs bis zu den Chancen neuer Techniken wie Blockchain und Metaverse – bietet der Kongress ideale Gelegenheit zum Netzwerken. Am ersten Abend gibt es ein Get-together im Tagungshotel Topkapi Palace.Am zweiten Abend (3. November) trifft sich die Touristik im Lara Barut Collection. In dem Haus der bekannten Hotelgruppe wird es eine Open Air Party nahe der Beach Front geben. Zu späterer Stunde geht es dann in die Disko Du Du Mango im Hotel. Zum Tagungshotel gibt es Shuttle-Busse.Am Freitag (4. November) stehen nach dem Vormittag mit Sessions in kleinerem Kreis zwei Ausflüge in der Region Antalya zur Auswahl – einmal geht es um kulturelle Highlights, einmal um Shopping. Der Abschlussabend findet ebenfalls in einem lockeren Rahmen statt. Gastgeber ist dann die auf dem deutschen Markt seit vielen Jahren bestens etablierte Hotelgruppe Paloma. Im Fünf-Sterne-Hotel Paloma Perissia in Side klingt der Kongress aus. Hier gelangen Sie zur Anmeldung Derist wie folgt:Anreise. Abends Get-together im Tagungshotel Topkapi Palaceganztägiger Kongress, Abendveranstaltungvormittags Deep-Dive-Sessions und Masterclasses, nachmittags Ausflüge, AbendveranstaltungAbreise am Vormittag