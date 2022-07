Szene von einem früheren Kongress: Nach zwei Jahren in virtueller Form findet das Herbst-Event der Reisebranche wieder real statt.

Die Strategie für das nächste Jahr, der Umgang mit den Herausforderungen der Branche sowie Networking auf Top-Niveau: Der fvw|TravelTalk Kongress findet Anfang November wieder real statt – und zwar im Raum Antalya. Die Anmeldung zum Frühbucher-Preis ist geöffnet.

Swandor

Alle Teilnehmer werden im Swandor Topkapi Palace untergebracht. Das verspricht kurze Wege und die Gelegenheit zu spontanen Treffen.

Planen in unsicheren Zeiten

Follow the sun: Nach zwei virtuellen Events trifft sich die Branche wieder persönlich, und zwar vom 2. bis 5. November 2022 im Hotelin der Ferienregion Lara Kundu unweit des Flughafens Antalya.Networking auf hohem Niveau und Informationen über die Perspektiven der Reisebranche: Dafür steht der 1999 etablierte fvw|TravelTalk Kongress. Nun wird sich erstmals mit Unterstützung derund Flugsponsordie Möglichkeit des Austausches in einem der wichtigsten Zielgebiete bieten. An dem Kongress werden auch hochrangige Touristiker und Hoteliers aus der Türkei teilnehmen.

Inhaltlich richtet sich der Blick auf das nächste Jahr und die Zeit danach. Nach einer guten Sommersaison stehen viele Fragezeichen hinter der weiteren Entwicklung. Wie belasten die hohe Inflation und die hohen Energiepreise Angebot und Nachfrage nach Urlaubsreisen? Wie können die Unternehmen mit dem Personalmangel umgehen?





So sichern Sie sich den Frühbucher-Rabatt! Die Teilnahme am fvw|TravelTalk Kongress kostet bis zum 31. August und generell für Abonnenten 690 Euro (zuzüglich MwSt), danach 790 Euro. Der Preis umfasst den Eintritt für den Kongress, den Flug mit Sun Express ab sieben Airports, ein Einzelzimmer im Topkapi Resort mit All-Inclusive-Verpflegung sowie die Teilnahme an den Abendveranstaltungen und Ausflügen. Zur Anmeldung gelangen Sie über diesen Link

Außerdem geht es um die grundlegenden Fragen: Wie verändern sich Reisemotive und Reiseströme in einer Post-Pandemie-Zeit? Wie kann die Touristik in der Breite nachhaltiger agieren? Wie prägen neue Techniken, etwa Blockchain, und neue Arbeitsweisen die Branche?

Hauptbühne und Sessions im kleineren Kreis

Auf dem fvw|TravelTalk Kongress erfahren Sie, wie die Chefs großer Unternehmen und Experten planen und wie sie ihre Strategien anpassen. Ein hochkarätiges Kongressprogramm sowie Deep-Dive-Sessions und Masterclasses in kleineren Gruppen machen Sie und Ihr Unternehmen fit für die Zukunft!



Die Pausen und die Abendveranstaltungen sind eine perfekte Gelegenheit, um Ihre Geschäftskontakte mit Entscheiderinnen und Entscheidern der Branche auszubauen. Zudem werden alle Teilnehmer im Tagungshotel untergebracht, sodass sich zusätzlich einfach bilaterale Treffen aufsetzen lassen.

Der Programmablauf ist wie folgt:



Mittwoch, 2. November: Anreise. Abends Get-together im Tagungshotel Topkapi Palace.

Donnerstag, 3. November: ganztägiger Kongress, Abendveranstaltung.

Freitag, 4. November: vormittags Deep-Dive-Sessions und Masterclasses, nachmittags Ausflüge.

Samstag, 5. November: Abreise am Vormittag.



Die Anmeldung für den fvw|TravelTalk Kongress ist nun möglich über diesen Link.