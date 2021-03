Die deutsche Wirtschaft wird einem neuen Forschungsbericht des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge bis mindestens 2025 die Folgen der Corona-Pandemie spüren. Immerhin steigt aktuell die Verbraucherstimmung.

Allein das Bruttoinlandsprodukt müsse in den nächsten fünf Jahren Abstriche um 0,6 Prozentpunkte wegen der Krise hinnehmen. Das sagte Enzo Weber, einer der Autoren des Berichts. Auf dem Arbeitsmarkt müsse bis 2025 mit einem langfristigen Minus von 200.000 Jobs gerechnet werden.



Vor allem Einzelhandel, Unternehmensdienstleistungen, Gastgewerbe, Verkehr, Luftfahrt und Flugzeugbau spürten die Krise noch länger, betonte er. Positive Effekte gebe es dagegen in den Bereichen IT, öffentliche Dienste und Pharma. Insgesamt würden bedingt durch die Pandemie in Deutschland 500.000 Arbeitsplätze abgebaut und 300.000 aufgebaut.

"Die Corona-Krise ist eine transformative Rezession, die dem Arbeitsmarkt noch länger zu schaffen macht. Infolge der Pandemie werden langfristig Hunderttausende Jobs abgebaut, es entstehen aber auch neue", sagte Weber. "Um die Umbrüche zu bewältigen, ist ein Fokus auf Weiterqualifizierung und das Schaffen von neuen Jobs zentral."

Verbraucherstimmung hellt sich wieder auf

Immerhin: Für den Einzelhandel in Deutschland gibt es einen Frühjahrslichtblick. Nach monatelangem Sinkflug hat sich die Verbraucherstimmung wieder aufgehellt.Erstmals seit dem vergangenen Oktober ist das Konsumbarometer des Handelsverbands Deutschland (HDE) wieder gestiegen. Zwar bleibe der Index noch immer hinter seinem Wert aus dem Vorjahresmonat zurück, doch unter Verbrauchern setze sich nach dem bundesweiten Anlaufen der Impfungen ein leichter Optimismus durch, berichtete der HDE am Montag in Berlin.

Noch starke Unwägbarkeiten

Der Umfragezeitraum endete allerdings, bevor der Trend sinkender Corona-Infektionszahlen zum Erliegen kam. Deshalb gebe es bei der Verbraucherstimmung aber noch starke Unwägbarkeiten, betonte der HDE.Der Index bildet nicht das aktuelle Verbraucherverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten. Die Verbraucher blicken demnach zuversichtlich auf die Entwicklung der Konjunktur.

Die Anschaffungsneigung steigt, die Sparneigung stagniert. Das könnte in Verbindung mit Lockerungsmaßnahmen ein kräftiges Konsumwachstum im zweiten Quartal begünstigen, hofft der Verband.