Flixtrain

Stillstand in Deutschland, Start in Schweden: Flixtrain zieht es in den Norden.

Der private Bahn-Konkurrent Flixtrain will nun auch Züge durch Schweden fahren lassen. Vom 6. Mai an verbinde eine erste Linie die beiden größten Städte des Landes, Göteborg und Stockholm. Wöchentlich seien gut 30 Abfahrten geplant.