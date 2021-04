Der Nachtzug von zwischen Sylt und den Alpen startet wegen der Corona-Pandemie später als geplant in den Sommer. Statt am 20. Mai soll die erste Fahrt des "Alpen-Sylt-Nachtexpress" jetzt am 15. Juli in Westerland starten.





"Grund für diese Entscheidung ist die andauernde dritte Infektionswelle, die vor den Sommerferien leider keine wesentlichen Lockerungen der aktuell bestehenden Reiseeinschränkungen mehr erwarten lässt", teilte der Geschäftsführer RDC Deutschland, Markus Hunkel, mit.



Der "Alpen-Sylt-Nachtexpress" fährt in der Regel donnerstags und samstags von Sylt nach Salzburg sowie freitags und sonntags in die entgegengesetzte Richtung. Er hält dabei unter anderem in Niebüll, Husum, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München. Das teilte der Betreiber RDC am Mittwoch mit. Ab Salzburg (Österreich) und ab Konstanz (Baden-Württemberg) fährt der erste Zug am 16. Juli. Die Saison soll bis zum 7. November mit bis zu vier Fahrten wöchentlich dauern.