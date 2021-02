Australiens Qantas plant per Ende Oktober die Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs. Dann soll das Impfprogramm gegen das Coronavirus in "Down Under" abgeschlossen sein.





Qantas ist wegen der Grenzschließungen in eine tiefe Krise geraten. Im November hatte die Fluggesellschaft angekündigt, künftig eine Impfpflicht für internationale Verbindungen verlangen zu wollen. Australien ist bisher wegen strikter Maßnahmen und einem seit fast einem Jahr anhaltenden Reisestopp ins Ausland relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen.



In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftjahres 2020/21 (bis Ende Juni 2021) brach der Qantas-Umsatz auf 2,3 Mrd. australischer Dollar (umgerechnet 1,5 Mrd. Euro) ein, das ist ein Rückgang von drei Viertel. Unter dem Strich stand ein Halbjahresverlust von knapp 1,1 Mrd. australische Dollar, nach 445 Mio. australische Dollar in der entsprechenden Vergleichsperiode. Das erwartet zumindest Qantas-Chef Alan Joyce. Regelmäßige Verbindungen nach Neuseeland, das weitgehend coronafrei ist, könnten schon im Juli wieder starten. "Wir stehen in engem Kontakt mit der Regierung, und wenn die Dinge sich ändern, dann werden sich auch die Daten ändern", sagte Joyce.