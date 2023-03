Imago/Arnulf Hettrich

Wo landen die Jets am Montag, wenn in Deutschland Warnstreiks etliche Airports lahmlegen?

Bei dem Urlaubsflieger TUIfly laufen vor dem großen Warnstreik im innerdeutschen Verkehr am Montag die Vorbereitungen für mögliche Umbuchungen und Verschiebungen von Urlaubsflügen.

"Wir schauen, was umzubuchen ist, was an Ausweichflughäfen dargestellt werden kann oder was auch an einem Tag später denkbar wäre", hei