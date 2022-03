Qatar Airways

Qatar Airways feiert 25-jähriges Bestehen mit einer Boeing 777 im Retro-Look.

Qatar Airways besteht seit 25 Jahren. Aus diesem Anlass enthüllt die Airline aus Doha nun eine Boeing 777 in Retro-Lackierung und weckt damit Erinnerungen an die Vergangenheit. Der offizielle Erstflug des besonderen Flugzeuges erfolgte bereits am 21. Februar. Damals