Deutsche Bahn AG

Bahnreisende müssen von Mitte Dezember an tiefer in die Tasche greifen. Die Deutsche Bahn erhöht dann die Preise in vielen Bereichen.

Die Preise steigen überall – da macht auch die Deutsche Bahn keine Ausnahme. Zum Fahrplanwechsel im Dezember hebt der Schienenkonzern seine Preise im Fernverkehr deutlich an.

