DLH

Die Lockheed Super Star war eines der ersten größeren Passagierflugzeuge, die den Atlantik nonstop von Europa nach Amerika überfliegen konnten.

Die legendäre Ju-52 und die Super Constellation "Super Star" sollen spätestens von 2026 an dauerhaft in Frankfurt und München zu sehen sein. Bei der "Super Star" sah es lange so aus, als würde sie überhaupt nicht mehr restauriert werden.

