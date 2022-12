Der Flugzeug-Hersteller Airbus wird sein Auslieferungsziel in diesem Jahr nicht schaffen.

Der Flugzeug-Hersteller Airbus wird sein Auslieferungsziel in diesem Jahr nicht schaffen. Das Ziel, 700 Flugzeuge 2022 zu übergeben, sei nicht mehr zu erreichen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Toulouse mit. Airbus gehe nun von etwas weniger Maschinen aus. In d