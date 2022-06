The Boeing Company

Oman Air wurde 1993 gegründet und ist die nationale Fluggesellschaft des Sultanats Oman.

Oman Air soll zum Jahr 2024 in die Oneworld-Alliance integriert werden. Dies birgt insbesondere für Vielflieger einige Vorteile. Oman Air mit Sitz in Muskat wurde in Doha vom Oneworld-Verwaltungsrat, der sich aus den Chief Executives aller Oneworld-Mitglieds-Airlines