Imago/Zuma Wire

Auch im Terminal 5 des größten Londoner Flughafens könnte sich der zehntägige Streik von Airport-Sicherheitsmitarbeitern auswirken.

Im Streit um höhere Löhne sind Sicherheitsmitarbeiter am Londoner Flughafen Heathrow am heutigen Freitag in einen zehntägigen Ausstand getreten.

1400 Mitglieder der Gewerkschaft Unite wollen bis zum 10. April streiken, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstagabend.Arbeitgeber H