An zahlreichen deutschen Flughäfen und Bahnhöfen findet kein regulärer Verkehr statt. Ein EVG-Sprecher zeigt sich erfreut und sagt: "Es geht gar nichts mehr." Die Stimmung unter den Streikenden sei "super".

Angesichts des heutigen flächendeckenden Streiks sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG): "Es geht gar nichts mehr. Die Kolleginnen und Kollegen sind hoch motiviert." Die Stimmung unter den streikenden Beschäftigten sei "super", zitiert "Merkur Online" den Sprecher.



Mehr dazu

Mehr dazu Bundesweiter Verkehrsstreik Die Bahn, etliche Busse und Flughäfen ruhen

Mehr dazu

Mehr dazu Verkehrswarnstreik EVG meldet mehr als 30.000 Beteiligte bei Bahnen

Wir kommen gerade aus Antalya, aus dem Urlaub, wurden um 20 Uhr vom Hotel abgeholt. Ursprünglich sollten wir um Mitternacht fliegen. Da gab es aber auch Verzögerungen. Wir sind dann um kurz vor vier in Münster gelandet. Seitdem warten wir hier. Es gab wohl einen Bustransfer, davon wussten wir aber nichts. Der Flug wurde ja von Köln umgeleitet. Wir haben nur per Zufall erfahren, dass wir nicht in Köln landen."

Mehr dazu

Der Dortmunder Flughafen hatte für Montag den kompletten Flugbetrieb abgesagt.

Verdi-Chef Frank Werneke sagte: "Mit dem Streiktag im Verkehrsbereich soll den Arbeitgebern noch einmal unmissverständlich klargemacht werden, dass die Beschäftigten eindeutig hinter unseren Forderungen stehen."Am Flughafen München wurden 785 von 800 Flügen gestrichen. "Es startet und landet nichts. Es ist fast ein bisschen gespenstisch", zitiert BR 24 eine Sprecherin der Verkehrsleitung des Münchner Flughafens. Es seien mehr als 200.000 Flugreisende vom Streik betroffen.Der Flughafen Frankfurt meldet: "Es findet kein regulärer Passagierverkehr statt. Fluggäste werden gebeten, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen und von der Anreise an den Flughafen abzusehen. Auch die Umsteigeverkehre sind betroffen." Am größten Flughafen Deutschlands wurden alle Flüge gestrichen. Die DPA meldet: "Fraport-Angaben zufolge waren am Montag ursprünglich etwa 1170 Starts und Landungen mit insgesamt rund 160.000 Passagieren geplant."Vom Flughafen Münster/Osnabrück ist kurz vor 8.00 Uhr ein Flugzeug nach Antalya gestartet. Gäste, "die mit ihrem Flug zum Flughafen Münster/Osnabrück umgeleitet worden, werden mit Reisebussen der Fluggesellschaften an die ursprünglichen Zielorte gebracht. Insgesamt sind es heute 18 Starts und Landungen", so die "Bild". Eine Passagierin erklärte gegenüber dem Blatt: "Alle 147 Abflüge und 88 von 152 Landungen, die für den Montag am Hamburger Flughafen geplant waren, wurden gestrichen. Einige Abflüge sollen nach Berlin und Paderborn umgeleitet worden sein. Vom Streik sind 35.000 Flugreisende betroffen. "Die Lage in den Terminals ist heute Morgen erwartungsgemäß ruhig, die Abflugterminals sind wie leergefegt", sagt Katja Bromm vom Hamburger Airport.Am Flughafen Düsseldorf wurden am Morgen laut Flugplan fast alle Flüge annulliert. Ursprünglich waren hier 330 Starts und Landungen geplant. Davon fänden über den Tag verteilt voraussichtlich 69 Flugbewegungen statt, sagte ein Flughafensprecher der DPA.

Der englischsprachige Dienst der Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise ursächlich seien für den heutigen Streik. Die Inflationsrate in Deutschland − gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – lag im Februar 2023 bei 8,7 Prozent, berichtet das Statistische Bundesamt. Im Januar 2023 hatte die Inflationsrate ebenfalls bei 8,7 Prozent gelegen.



Statistisches Bundesamt

"Die Inflationsrate verharrt auf einem hohen Stand. Besonders spürbar für die privaten Haushalte waren auch im Februar die gestiegenen Preise für Nahrungsmittel, die sich noch stärker erhöhten als die Energiepreise", sagt so Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamts.