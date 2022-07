Imago/Ralph Peters

Hochbetrieb: Die Planungen des Flughafens Frankfurt gingen allein für Sonntag (3. Juli) von 190.000 Reisenden aus.

Nach NRW sind am Wochenende auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in die Sommerferien gestartet. Auf längere Schlangen mussten sich Passagiere aber eher am Frankfurter Flughafen einstellen. Am zweiten Wochenende der NRW-Sommerferien hat sic