Ryanair

Eddie Wilson, CEO von Ryanair, und Michael Hupe, Chef des Flughafens in Nürnberg, in Franken.

Europas größter Billigflieger will auch im bevorstehenden Winter zwei Jets am Flughafen Nürnberg stationieren und damit dort so viel Angebot schaffen wie noch nie zwischen Ende Oktober und Ende März.

Europas größter Billigflieger will auch im bevorstehenden Winter zwei Jets am Flughafen Nürnberg stationieren und damit dort so viel Angebot schaffen wie noch nie zwischen Ende Oktober und Ende März. Mit dem von Ryanair vollmundig als "Rekord-Winterfl