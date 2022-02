Imago / Westend61

Ziel von Condor im kommenden Winter: der Airport in Johannesburg.

Die Ferienfluggesellschaft Condor baut zum Winter ihr Afrika-Programm weiter aus. Neu hinzu kommt eine Metropole in Südafrika. Die Airline verkündet zudem weitere Strecken. So will Condor auch im Winter 2022/23 nach New York und Los Angeles fliegen – und d