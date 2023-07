Icelandair

Für einige Wochen verkehrt Icelandair im kommenden Winter zwischen Keflavik und Innsbruck.

Die Flüge finden zwischen dem 27. Januar und dem 2. März 2024 statt und richten sich in erster Linie an Isländer, die in Tirol Ski fahren wollen. Umgekehrt eignen sie sich aber auch für solche, die den Winter auf der Nordatlantik-Insel erleben wollen, um etwa Nordlichter zu sehen.

