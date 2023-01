Getty Images for BA - IAG

Iata-Chef Willie Walsh ist gegen Auflagen für Reisende aus China.

Die Reisebeschränkungen für Reisende aus China stehen in der Kritik. Auch Iata-Chef Willie Walsh meldet sich in dieser Angelegenheit zu Wort.

Die Reisebeschränkungen für Reisende aus China stehen in der Kritik. Auch Iata-Chef Willie Walsh meldet sich in dieser Angelegenheit zu Wort. Der Verband der Fluggesellschaften Iata kritisiert, dass mehrere Länder negative Covid-Tests von Einreisenden aus C