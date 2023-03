Pixabay

Die neuen thailändischen Fluggesellschaften wollen bald starten.

In den kommenden Jahren wollen vier weitere Fluggesellschaften Anteile am thailändischen Airline-Markt ergattern. Diese sind P80 Air, Really Cool Air, Landarch Airline und Siam Seaplane.

Die Unternehmen benötigen noch ein Luftverkehrsbetreibererzeugnis (AOC), das sie bei der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde CAAT