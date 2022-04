Imago Images

Uber will nach einer Testphase in Berlin das Abo-Modell in weiteren deutschen Städten einführen.

Uber baut sein Geschäftsmodell erstmals außerhalb Nordamerikas mit einer Art Monatsabo aus und startet seinen Dienst "Uber One" in Berlin. Mit der Mitgliedschaft, die knapp fünf Euro im Monat kostet, entfallen für die Abonnenten beim Essenli