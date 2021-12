Imago / Arnulf Hettrich

Weihnachten kann kommen: Die Bahn setzt zum Fest zahlreiche Sonderzüge auf besonders stark frequentierten Strecken ein.

Im Zugverkehr rollt die Weihnachtsreisewelle an. Die Deutsche Bahn rechnet an diesem Donnerstag und am Montag nach den Feiertagen mit besonders vielen Reisenden. Die Buchungszahlen für die Tage rund um Weihnachten liegen nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) aktuell h