Imago / Arnulf Hettrich

Schon am 15. März mussten am Flughafen Stuttgart wegen eines von Verdi initiierten Streiks viele Flüge gestrichen werden. Auch am heutigen 22. März droht ein ähnliches Bild.

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals sind am Dienstagmorgen viele Verbindungen an deutschen Flughäfen gestrichen. In Hamburg fallen alle Abflüge aus, weil die Sicherheitskontrolle für Passagiere ganztägig geschlossen bleibt. Am Hauptstadt-F