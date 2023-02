FVW Medien/HMJ

Streik im öffentlichen Dienst: Am Freitag bleiben die Flieger der Lufthansa in Frankfurt am Boden.

Der Streik der Gewerkschaft Verdi an mehreren deutschen Flughäfen führt bei Lufthansa zu einem harten Schritt. Die Fluggesellschaft, die am Mittwoch bereits mit massiven Störungen zu kämpfen hatte, streicht am Freitag mehr 1300 Flüge an den bestreikten Flughäfen.

Das ist keine gute Woche für die Passagiere von Lufthansa und auch nicht für die Airline selbst. Weil Verdi für Freitag Streiks an sieb