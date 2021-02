Abellio Rail Mitteldeutschland hat am Sonntagmorgen wegen starken Schneefalls und Schneeverwehungen den Zugverkehr vorübergehend gestoppt.

Schienenersatzverkehr könne wegen der Witterung nicht angeboten werden, teilte das Bahnunternehmen in Halle mit.Wegen neuer Schneefälle und anhaltender Schneeverwehungen konnte der Zugverkehr im Laufe des Tages nicht wieder aufgenommen werden. "Mit einer schrittweisen Wiederaufnahme des Betriebes ist frühestens ab den Vormittagsstunden des Montag zu rechnen", hieß es am Abend. Betroffen sind den Angaben zufolge die Strecken von Halle, Dessau und Magdeburg in Richtung Bernburg, Aschersleben und Halberstadt sowie die gesamte Harzregion.Ebenso betroffen sind die Verbindungen von Stendal und Magdeburg nach Wolfsburg, die Strecke von Halle in Richtung Sangerhausen–Nordhausen–Leinefelde–Kassel, die Verbindung Sangerhausen–Erfurt, die Unstrutbahn von Naumburg nach Wangen sowie die Strecken von Halle/Leipzig nach Jena–Saalfeld beziehungsweise nach Erfurt–Eisenach.