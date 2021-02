Wegen Schnee und Eis auf der Landebahn starten und landen bis einschließlich Mittwoch am Flughafen Dortmund keine Flugzeuge.

Der ohnehin coronabedingt ausgedünnte Flugbetrieb solle bis Donnerstag (6 Uhr) eingestellt bleiben, teilte der Flughafen nun mit. Betroffen sind die Passagiere von 18 Maschinen, die am heutigen Dienstag starten oder landen sollten. Flüge fallen aus oder sollten verschoben werden. Ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet.Am Mittwoch hätten ohnehin keine Flüge auf dem Plan gestanden, sagte eine Sprecherin. Mit der Entscheidung wolle man den Fluggästen Planungssicherheit geben, so dass keiner umsonst anreisen müsse. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation in den Griff zu bekommen", teilte der Flughafen am über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.