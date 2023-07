Die Ukraine hat nach offiziellen Angaben ihre Sanktionsliste um 190 Personen und 290 Firmen erweitert, darunter auch die Fluggesellschaft Georgian Airways.

Das berichtete das Internetportal "Ukrajinska Prawda" am Samstag unter Berufung auf Dekrete von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Sanktionen sollen die Betreffenden für ihre Beteiligung am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine strafen. Die ukrainischen Sanktionen haben – zumindest für russische Unternehmen – aber zumeist nur symbolische Bedeutung.Georgian Airways ist wegen der Wiederaufnahme des Flugverkehrs mit Russland inmitten des Krieges auf Kiews Schwarzer Liste gelandet. Im Mai hatte Russlands Präsident Wladimir Putin überraschend das Ende des von Moskau erlassenen Flugverbots mit Georgien und die Aufhebung der Visapflicht in Russland für Bewohner des Kaukasusstaates erklärt. Trotz schwerer Proteste in Tiflis startete der bilaterale Flugverkehr wieder – auch mit Maschinen von Georgian Airways.