Imago / Jochen Tack

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol sollen die Flüge deutlich reduziert werden.

Das niederländische Regierung hat mitgeteilt, dass sie an den Plänen zur Begrenzung der Flüge am Amsterdamer Flughafen Schiphol festhalte. Was die Airline-Branche dazu sagt.

Zusammen mit Airlines for America (A4A), der European Business Aviation Association (Ebaa) und der European Regions Airlines Association (Era) fü