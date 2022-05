Getty Images

Alles wegen Corona: Easyjet baut hinterste Sitzreihe aus ihrem kleinsten Fluggerät aus, um weniger Personal einsetzen zu müssen.

Easyjet sucht Lösungen, um an das Vor-Pandemie-Niveau anzuknüpfen. Dennoch: Aufgrund eines Personalmangels entfernt die Airline jetzt vorübergehend hinterste Sitzreihe aus der Airbus-319-Flotte. In den 60 in Großbritannien stationierten Maschinen vom