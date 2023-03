Pixabay

Die Bahnstrecke zwischen Kassel und Fulda wird wegen Bauarbeiten für mehr als acht Monate gesperrt.

Die Arbeiten in dem Teilstück der Hochgeschwindigkeitsstrecke Hannover–Würzburg sollen am 1. April beginnen und am 9. Dezember enden.