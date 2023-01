Das Markenzeichen der Lufthansa ist der Kranich.

Die mögliche Verlegung des offiziellen Firmensitzes der Lufthansa führt zur Kritik innerhalb der FDP. Doch auch der bayrische Finanzminister äußert sich – und ist sichtlich erfreut.



Der Bundestagsabgeordnete Reinhard Houben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, hat mögliche Pläne der Lufthansa, ihren juristischen Firmensitz von Köln zu verlagern, scharf kritisiert.

"Nach der Hiobsbotschaft von Ford und der Hängepartie um die DEVK droht mit dem Lufthansa Abzug das nächste Fiasko für den Kölner Wirtschaftsstandort", so Houben in einer Stellungnahme, die fvw|TravelTalk vorliegt.



Der Umzug der seit 1955 an verschiedenen Standorten in Köln ansässigen Airline, sei ein deutliches Indiz dafür, wie nachlässig das Ratsbündnis aus Grüne, CDU und Volt sowie die Oberbürgermeisterin mit wichtigen Unternehmen umgehe. Es sei mehr als bedenklich, dass Köln im Standortwettbewerb gegenüber anderen Metropolen wie München zurückfalle.

Houben: "Während das wirtschaftliche Fundament der Stadt zu zerbröseln beginnt, schaut das Bündnis tatenlos dabei zu. Es braucht einen neuen Aufbruch für den Standort Köln, um die Reker'sche Abwärtsspirale zu brechen."



"Report-k.de" zitiert Bernd Petelkau, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kölner Stadtrat: "Sollte dies wirklich zutreffen, appellieren wir nachdrücklich an die Konzernführung, diese Entscheidung zu überdenken. Wir stehen an der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die diese Entscheidung ebenfalls gravierende Folgen hätte." Seit den frühen Nachkriegsjahren seien Köln und die Lufthansa eng miteinander verbunden. Der Kranich gehöre nach Köln.

Als neuer Sitz der Lufthansa wird München ins Spiel gebracht. Demensprechend erklärte der bayrische Finanzminister Albert Füracker (CSU), der auch Aufsichtsratschef des Münchner Flughafens ist, gegenüber der "SZ": "Falls die Medienberichte zutreffen, wäre das eine sehr gute Nachricht für den Freistaat Bayern."



Füracker weist Spekulationen, wonach die bayrische Staatsregierung in irgendeiner Art und Weise im Hintergrund agiert habe, entschieden zurück. Es handle sich "alleine um eine unternehmerische Entscheidung der Lufthansa".



Auch interessant: Als am 27. Januar die Spekulation um den Lufthansa-Umzug aufkam, gab das italienische Finanzministerium fast zeitgleich bekannt, dass es eine Absichtserklärung mit der Lufthansa über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an der staatlichen Airline ITA Airways unterzeichnet hat, die den Weg für Verhandlungen mit der deutschen Fluggesellschaft ebnen soll.

In der vergangenen Woche bot die Lufthansa an, eine Minderheitsbeteiligung an dem defizitären Nachfolger der italienischen Alitalia zu kaufen, und erklärte, dass Italien ein bedeutender Markt sowohl für Geschäftsreisende als auch für Touristen sei.



Details zu dem Angebot wurden nicht bekannt gegeben, doch Insidern zufolge strebt die Lufthansa eine 40-prozentige Beteiligung an ITA im Wert von 200 bis 300 Mio. Euro an, so der englischsprachige Dienst der Nachrichtenagentur Reuters.